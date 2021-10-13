Потужний тайфун накрив Гонконг: є жертва та багато постраждалих

У Гонконзі 13 жовтня зафіксували потужний тайфун. У результаті негоди загинула 1 людина, ще щонайменше 20 – постраждали.

Через панування стихії у Гонконзі оголосили восьмий сигнал штормового попередження за 10-бальною шкалою.

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Тайфун у Гонконзі

Гонконг 13 жовтня накрив потужний тайфун. У зв'язку з негодою у школах зупинили заняття і скасували торгівлю на фондовому ринку. Законодавча рада відклала своє щотижневе засідання до 20 жовтня. Крім того, майже скрізь зупинили рух транспорту.

Та найгірше – є жертва стихії. Через сильний вітер 31-річний чоловік втратив контроль над своїм мотоциклом і врізався у ліхтарний стовп. Його госпіталізували, однак чоловік помер.

Окрім цього, ще щонайменше 20 людей отримали різні травми.

До слова, синоптики попереджають про подальші сильні вітри та проливні дощі.

Тайфун – місцева назва тропічних циклонів у північно-західній частині Тихого океану, біля Філіппінських островів та в районі Південнокитайського моря, яке супроводжується зливами та стійкими вітрами з максимальною постійною швидкістю вітру.



Гонконг накрив тайфун / Фото Nora Tam

Повені в Китаї: що відомо

Через потужні зливи, які не вщухають у китайській провінції Шаньсі, 1,8 мільйона жителів регіону покинули свої домівки, ще 120 000 людей евакуювали.

За попередньою інформацією, стихія забрала життя 29 людей, ще 3 зникли безвісти.

Місцева влада повідомила про те, що вода зруйнувала майже 20 тисяч будинків.

Сильний тайфун зафіксували у Гонконзі: дивіться карту