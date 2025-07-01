Потужний вибух чули у Житомирі, вибухнула АЗС: у мережі показали моторошні кадри
- На околиці Житомира 2 липня стався потужний вибух на АЗС, причини якого ще з'ясовуються.
- На місці працюють екстрені служби, інформації про постраждалих наразі немає.
- Вибух призвів до пожежі автобуса і кількох будівель, біля Житомира утворився затор через інцидент.
На околиці Житомира 2 липня пролунав сильний вибух. Він стався на АЗС.
Небо над житомирською трасою затягнуто димом, на місце події вирушили десятки "швидких". Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та Житомирську міську адміністрацію.
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У середу, 2 липня, близько 18:00 мешканці Житомира повідомили про гучний вибух за містом. За даними місцевих ЗМІ та міської ради, він стався на одній з автозаправних станцій на східній околиці.
Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби,
– йдеться в повідомленні міськради.
Вибух у Житомирі / Фото ТСН
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на АЗС у селищі Березино пролунало кілька вибухів. Станом на 18:55 на виїзді з Житомира в бік Києва зафіксовано великий затор.
Потужний вибух на околиці Житомира: дивіться відео
Як передає Суспільне, за даними пресофіцерки ДСНС у Житомирській області Ірини Романюк, на місце інциденту вирушили рятувальники. Ситуація залишається напруженою.
За даними джерел OBOZ.UA, унаслідок вибуху загорівся автобус і кілька будівель.
Наслідки вибуху біля Житомира / Фото з мережі
Водночас Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський у коментарі Суспільному уточнив, що вибух стався у селі Березина. Проте він не підтвердив, що займання могло відбутись на АЗС. Сокальський заявив, що це могло статися на території виробничого складу одного з місцевих підприємств.
Вибух на АЗС біля Житомира: дивіться відео
У поліції пишуть, що на місці вибуху працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції Житомирщини, патрульні та бригади медиків. Триває з'ясування усіх обставин, в тому числі точне місце вибуху.
Кореспонденти Суспільного повідомляють, що медичний директор обласного Центру екстреної допомоги заявив про госпіталізацію двох жінок. Також, за попередніми даними, є багато поранених. На місце події виїхало близько 20 карет "швидкої".