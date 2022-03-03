Потужний вибух у Києві потрапив в ефір американського телеканалу: моторошне відео

Київ знову страждає. Російські війська завдали удару по столиці України. Вибух потрапив у об'єктив іноземних журналістів.

Залишається тільки сподіватися, що ці вибухи не завдали нам непоправних втрат. Журналіст-очевидець же зміг тільки прокоментувати ситуацію на емоціях: "Якого біса це було?"

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Нічні вибухи у Києві потрапили в телеефір іноземних ЗМІ

У столиці України Києва вкотре оголосили повітряну тривогу – о 01:23 3 березня. І вже о 01:42 містяни почули потужні вибухи.

Як писали у соцмережах мешканці міста, звуки вибухи лигнули з боку станції метро "Дружби народів".

Та офіційних повідомлень про те, куди саме спрямовували вороги удари, наразі немає.

Тим часом у мережі з'явилося й відео вибухів, які потрапили на камеру іноземних журналістів. "Якого біса це було?" – чутно в ефірі.

Найсильніші вибухи, які ми будь-коли бачили – якраз у той момент, коли виходили з ефіру сьогодні ввечері у Києві,

– згодом, коли оговтався, написав журналіст.

Потужний вибух у Києві потрапив на камери іноземних ЗМІ:

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