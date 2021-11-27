Потужний вибух на Миколаївщині: медики підтвердили загибель жінки

Внаслідок потужного вибуху в Новій Одесі, що на Миколаївщині, загинула жінка. Вона проживала у будинку, в якому трапився моторошний інцидент.

Раніше у квартирі на 4 поверсі будівлі рятувальники знайшли тіло непритомної жінки. Медики констатували її смерть.

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За попередньою інформацією, на найвищому поверсі вибухнув побутовий газ. Через це повністю зруйновані по 2 квартири на четвертому та п'ятому поверхах. Станом на 16:46 надзвичайники продовжували демонтаж пошкоджених елементів конструкцій будинку. Для цього використовують важку техніку – кран.

Мешканців евакуювали, є постраждалі

Загалом з під'їзду довелося евакуювати 50 людей.Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 3 мешканців будинку. Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу. В одного з потерпілих попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє перебувають у стані шоку.

Наслідки вибуху в Новій Одесі / Фото ДСНС

З мешканцями працюють психологи

Місцева влада надає допомогу постраждалим мешканцям будинку. Наразі вирішують, де їм тимчасово розселити. Біля будинку організували роботу штабу з ліквідації наслідків події. Правоохоронці повідомили, що на місці також прибули поліцейські кінологи. Разом зі службовим собакою вони ретельно обстежують будинок та шукають постраждалих. Психологічна служба спілкується з мешканцями будинку та родичам постраждалих.