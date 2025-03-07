Росія атакувала цивільний об’єкт у Харкові: там пожежа, постраждала багатоповерхівка поблизу

Росія атакує Україну ракетами та ударними БпЛА. Вранці 7 березня потужний вибух прогримів у Харкові.

Туди направлявся "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Тривога у Харкові лунає ще з 19:34 6 березня.

Вранці, о 6:34, Повітряні сили попередили місто про загрозу.

"Увага! Харків! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півночі", – йшлося у повідомленні.

Однак, вибух у місті пролунав на декілька хвилин раніше – о 6:32.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Влучання у Київському районі місті. Деталі з'ясовуємо,

– написав згодом мер Харкова Ігор Терехов.

На цьому небезпека для міста не закінчилася.

За оновленими даними Повітряних сил від 6:39 БпЛА фіксували на півночі області. Він летів південним курсом на сам Харків.

Які наслідки атаки на Харків

Терехов повідомив, що росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту.

"Окупанти вдарили по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова", – написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Там є загоряння автомобілів.

З-під уламків будівлі дістали жінку – жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– написав Ігор Терехов.

Однак, як згодом уточнив Синєгубов, звідти до медичної установи госпіталізовані дві особи – 65-річна жінка та 61-річний чоловік.

Мер Харкова також додав, що постраждав також багатоквартирний будинок поруч. Звідти триває евакуація мешканців.

Загалом є 4 постраждалих станом на 6:57.

О 7:29 кількість травмованих зросла до 5 осіб.