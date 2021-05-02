Потужний вибух прогримів на хімічному заводі в Ірані: є постраждалі – фото, відео

На хімічному заводі в іранській провінції Кум прогримів потужний вибух. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 6 осіб, серед яких двоє – рятувальники.

Пожежа на хімічному заводі в Ірані

Близько 150 пожежників та 20 пожежних машин працюють над ліквідацією великої пожежі. Їм вдалось локалізування полум'я.

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Під час гасіння зареєстрували низку вибухів. Унаслідок цього двоє рятувальників отримали важкі поранення. Окрім цього, вогонь перекинувся на 2 пожежні машини та повністю знищив їх.



Вибух на хімічному заводі в Ірані / Фото Tasnim News

Представник місцевої пожежної частини повідомив, що існувала ймовірність "дуже великої аварії". За його словами, пожежа могла дістатися "до сусідніх танків". На щастя, її локалізували.



Пожежа на хімічному заводі в Ірані / Фото Tasnim News