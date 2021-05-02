Потужний вибух прогримів на хімічному заводі в Ірані: є постраждалі – фото, відео

На хімічному заводі в іранській провінції Кум прогримів потужний вибух. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 6 осіб, серед яких двоє – рятувальники.
Джерело:The Jerusalem Post
Пожежа на хімічному заводі в Ірані
Близько 150 пожежників та 20 пожежних машин працюють над ліквідацією великої пожежі. Їм вдалось локалізування полум'я.
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Під час гасіння зареєстрували низку вибухів. Унаслідок цього двоє рятувальників отримали важкі поранення. Окрім цього, вогонь перекинувся на 2 пожежні машини та повністю знищив їх.
Вибух на хімічному заводі в Ірані / Фото Tasnim News
Представник місцевої пожежної частини повідомив, що існувала ймовірність "дуже великої аварії". За його словами, пожежа могла дістатися "до сусідніх танків". На щастя, її локалізували.