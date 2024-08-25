Потужний вибух пролунав у Харкові

За інформацією Повітряних сил, над Харківською областю помітили швидкісну ціль. Влада Харкова повідомила про вибух у місті.

Монітори зауважували активність літаків російської армії. Вони могли застосувати проти Харківщини авіаційні ракети.

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Вибух у Харкові 25 серпня: що відомо

Після 4 ранку 2024 року вибухи пролунали в Харкові. За інформацією моніторингових спільнот, ворог запустив щонайменше 2 авіаційні ракети Х-59/69 з літаків Су-57. Активність 3 бортів раніше фіксували ті ж монітори.

О 04:01 Повітряні сили написали у соцмережах, що фіксують швидкісну ціль на Харківщині, яка летить південно-західним курсом.

Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео прильотів. Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102,

– написала водночас Поліція Харківської області.

Повідомлення про вибух надійшло о 04:03. "У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", – написав міський голова Харкова Ігор Терехов. "Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", – додали в ОВА.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. Попередньо, постраждалих у Харкові немає, у Чугуєві 1 постраждалий.Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок, додав міський голова Харкова Терехов.

О 04:30 Харківська область почула сигнал про відбій повітряної тривоги. Але тривога триває у Липецькій громаді та Вовчанській громаді. В останній триває також загроза артобстрілу і є загроза вуличних боїв.

Нагадаємо, 6 серпня ворог вдарив по центру Харкова, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Серію вибухів у Харкові чули й 17 серпня. А наприкінці липня окупанти ударили по Харкову протикорабельними ракетами Х-35У.

Тиждень тому, вдень 19 серпня, ворог обстріляв із танка селище Козача Лопань у Дергачівській громаді області, кілька людей зазнали поранеь. А вночі тієї ж доби армія Росії атакувала цивільну інфраструктуру в Богодухівському та Харківському районах Харківської області. Загалом Харківщина продовжує страждати від регулярних ворожих обстрілів різної інтенсивності.