Потужний вибух пролунав у російському Енгельсі поблизу авіабази

В Енгельсі Саратовської області вдень 11 червня пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.

Вони також стверджують, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі. Він розташований всього за 2 кілометри від нафтобази "Кристал" поблизу авіабази "Енгельс".

За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за 5 кілометрів від "Кристалу".

До слова, сама нафтобаза горить уже кілька днів, відколи у ніч на 6 червня її атакували БпЛА.