Потужний вітер, дощ і сніг: у Великій Британії шторм забрав життя двох людей
Джерело:Sky News
Велику Британію накрив шторм "Арвен", який приніс зі собою сильні вітри, дощ і сніг. Унаслідок розгулу стихії вже загинули двоє осіб.
Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства". Зазначається, що будівлі були пошкоджені, а дерева повалені.
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У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 кілометрів на годину. Це призвело до того, що близько 120 вантажівок застрягли у снігу на трасі на півночі Англії.
Основний удар – на Шотландію
Основний удар припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Там виникли і перебої зі залізничним сполученням, пасажири одного з потягів просиділи у вагонах 17 годин.
Окрім цього, британські ЗМІ повідомляють про перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.
Стихія забрала життя двох дюдей
- В Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево.
- Ще один чоловік помер у результаті падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.