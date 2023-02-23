Потужний землетрус стався на кордоні Таджикистану з Китаєм: його відчули навіть у Казахстані

На кордоні Таджикистану та Китаю уночі проти 23 лютого стався землетрус магнітудою 7,2. Поштовхи відчули навіть жителі Казахстану. Про руйнування інформації немає.

За даними Китайського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу становила 7,2. Водночас Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував спершу 7,1 бала, але пізніше знизив показник до 6,8. Геологічна служба США також говорить про 6,8 бала.

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Епіцентр землетрусу був у горах

Сталися поштовхи о 5:37 ранку за місцевим часом або о 2:37 за Києвом. Приблизно за 20 хвилин був афтершок магнітудою 5,0.

Епіцентр зафіксували у Гірському Бадахшані – напівавтономному східному регіоні Таджикистану, що межує з Афганістаном та Китаєм. Це малонаселена територія, що оточена високими горами Паміру.

Китайські фахівці стверджують, що епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 10 кілометрів. Натомість європейці та американці заявляють про глибину 20 кілометрів.

Жителі ще яких країн спостерігали поштовхи

У Китаї землетрус найбільше відчули жителі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Крім того, епіцентр був за 66 кілометрів від міста Мургаб у Таджикистані (10,8 тисяч осіб) та за 272 кілометрів від другого за чисельністю населення міста у Киргизстані – Ош (200 тисяч осіб).

Внаслідок землетрусу можуть трапитися зсуви. Геологічна служба США підрахувала, що вони вразять мало населення або взагалі нікого.

Казахстан також відчув цей землетрус

Як повідомили у Сейсмологічні дослідно-методичній експедиції МНС Казахстану, поштовхи магнітудою 2 – 3 спостерігали жителі Алмати та Шимкента. Сталося це приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом.

Про руйнування у Казахстані також повідомлень немає. Щоправда, найімовірніше, їх і не буде, адже сила поштовхів для руйнувань – дуже маленька.

У лютому нищівні землетруси пережила Туреччина

На початку місяця, 6 лютого, на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Того ж дня зафіксували тисячі афтершоків, які відчули від Румунії до США. Згодом у Туреччині траплялися десятки нових, але менш потужних землетрусі.

Станом на вечір 23 лютого число жертв вже перетнуло позначку в 49 тисяч: найбільше загинуло в Туреччині. На жаль, серед них– 5 українців. Зокрема одна сім'я із Запоріжжя – 46-річна Юлія Петрова та її сини: 10-річий Захар та 5-річний Матвійчик.

20 лютого на кордоні Сирії та Туреччини 20 лютого стався землетрус магнітудою 6,4. Найбільше постраждала провінція Хатай, яка досі не оговталася від поштовхів 6 лютого. Загинули щонайменше 8 людей і понад 560 зазнали поранень.



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