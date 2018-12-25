Потужний снігопад наробив лиха на Харківщині: фото та відео

У вівторок, 25 грудня, на Харківщині випало близько 25 сантиметрів снігу. Негода завдала чималих збитків цілій області.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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112 населених пунктів опинилися без світла, там зараз працюють ремонтні бригади, які щогодини звітують про відновлення електропостачання в житлових будинках, лікарнях, навчальних закладах тощо.

Щодо трас та транспорту, то 225 одиниць та понад тисяча комунальників спецтехніки розчищають обласні та державні траси. Однак не обійшлося без заторів.



Негода у Харкові



Харків

У самому Харкові з 7:00 до 9:00 години були перебої з наземним електротранспортом. Містяни масово скаржилися про зупинку тролейбусів, а також, що трамваї сходили з рейок.



Снігопад у Харкові



Снігопад

Міжнародний аеропорт "Харків" через заметіль відтермінував чотири рейси. Ще один рейс скасували.