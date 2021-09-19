Потяг Чернівці – Київ змінює маршрут через обвал ґрунту
Джерело:Укрзалізниця
Потяг №118, який прямує з Чернівців до Києва, 19 вересня змушений змінити маршрут через обвал ґрунту. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть ще щонайменше 10 годин.
Як повідомив національний перевізник, аби скоротити час у дорозі, зупинок на деяких станціях не робитимуть.
Важливо Обіцяють, що потяги не зупиняться: в Укрзалізниці залишилося пального на 9 діб
Відомо, що пасажирський потяг Чернівці – Київ запустили о 19:46 через станції "Заліщики" та "Тернопіль". Водночас поїзд не зупинятиметься на станціях:
- "Новоселиця",
- "Ларга",
- "Кам'янець-Подільський",
- "Дунаївці",
- "Гречани".
Що робити пасажирам
Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.
Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на годину прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118,
– зазначили в Укрзалізниці.
Додамо, що обвал ґрунту стався у районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига. На місце вже прибули ремонтні бригади.
Обвал ґрунту на перегоні Новоселиця – Мамалига / Фото Укрзалізниці