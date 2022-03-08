Потяг з евакуйованими людьми із Сум виїхав до Львова

У телеграм-каналі Полтавської ОДА з'явилась інформація, що евакуаційний потяг із Сум до Львова вирушив у дорогу.

Потяг Укрзалізниці з евакуйованими людьми вирушив із Сум до Львова.

До слова: Рух Укрзалізниці на 9 березня

До слова, з можливими змінами будуть відбуватись евакуаційні рейси з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Зокрема, оприлюднений графік міжнародних евакуаційних рейсів.

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