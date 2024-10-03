У Литві прикордонники змусили росіян стерти з потяга Z-символіку і напис "Вільнюс – місто Росії"

У Литві 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд "Москва – Калінінград". На ньому була зображена Z-символіка.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT). Литовські прикордонники відмовилися пропускати потяг, поки з нього не приберуть всю заборонену символіку.

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Потяг з російською символікою відмовилися пускати до Литви

Так, на одному з вагонів потяга "Москва – Калінінград" прикордонники помітили російські військові символи, літеру Z та напис ZOV. На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс – місто Росії". Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

Напис на російському вагоні / фото VSAT

Литовські прикордонники зобовʼязали персонал потяга стерти ці написи. Вони повідомили, що в іншому випадку пасажирам доведеться пересісти, а вагони з символікою будуть відчеплені.

Символіка окупантів на російському вагоні / фото VSAT

Начальник поїзда "Москва-Калініград" зі своїми підлеглими ганчір'ям та гравієм стерли букви під наглядом прикордонників Лише після очищення потягу дозволили продовжити маршрут.