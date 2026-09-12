Потяги тимчасово не ходитимуть до Сум через обстріли: Укрзалізниця змінила маршрути

Безпекова ситуація в прифронтових областях змушує коригувати звичні пасажирські маршрути. Аби захистити людей від постійних ворожих обстрілів, потяги тимчасово припиняють курсування до Сум.

Як повідомили в пресслужбі компанії "Укрзалізниці", тепер пасажирські поїзди прямуватимуть лише до або від станції Конотоп.

Зміни у графіку та трансфери

Через посилення ворожих обстрілів у Сумській області Укрзалізниця ухвалила рішення тимчасово змінити маршрути пасажирських потягів, які курсують у цьому напрямку. Пасажирські склади прямуватимуть лише до та від станції Конотоп.

Аби пасажири могли дістатися кінцевого пункту призначення, між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні рейси. Таким чином, пасажирське сполучення з обласним центром повністю зберігається за комбінованою схемою "поїзд + автобус".

Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом,

– зазначили в УЗ.

У перевізника пояснили, що безпекова ситуація в регіоні може динамічно змінюватися. Через це можливі додаткові коригування маршрутів та оперативно організовані трансфери для безпеки пасажирів. При цьому, після зниження ризиків для пасажирів і бригад потяги сумського напрямку знову курсуватимуть за повними маршрутами.

Зазначимо, що воррожі війська останнім часом систематично атакують залізничну інфраструктуру України. Нагадаємо, що російські "Шахеди" прицільно вдарили по поїзду Київ – Суми. Також окупанти тричі за ранок вдарили по потягах Укрзалізниці, внаслідок чого люди отримали поранення.

А під час масованих тривог затримка потягів на маршруті Суми – Київ могла становити кілька годин.