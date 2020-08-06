Через пандемію коронавірусу в Укрзалізниці діяли певні обмеження. Відтак продавали лише половину квитків – через одне посадкове місце. Уже від завтра, 7 серпня, продаватимуть квитки на всі місця в регіональних поїздах, що прямують до Києва та у зворотному напрямку.

Про це повідомили на офіційному сайті Укрзалізниці. Дозвіл надала Київська ОДА через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Також перевізник нагадав, що 17 регіональних поїздів продовжили курсувати з таких міст:

Києва до Конотопа,

Фастова,

Шостки,

Чернігова,

Жмеринки,

Рівного та інших.

Там запевнили, що всі поїзди дотримуються санітарних вимог та проходять посилену обробку перед та після рейсу. А працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Нагадаємо, перед посадкою в потяг пасажири обов'язково повинні одягати медичну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та під час посадки до вагона.

Що відомо про обмеження в потягах?

Уряд дозволив відновити пасажирські перевезення з 1 червня . Але через карантин, пасажири повинні були дотримуватись дистанції, тому продавали лише 2 місця з 4 у купе.

. Але через карантин, пасажири повинні були дотримуватись дистанції, тому продавали лише 2 місця з 4 у купе. Згодом ці обмеження поступово почали послаблювати. Тепер Укрзалізниця продаватиме 100% місць у поїздах далекого сполучення.

З 3 серпня в Україні працює нова форма адаптивного карантину, відповідно до якої країну ділять на 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. У червоній зоні (наразі туди входять Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області) забороняють рух громадського транспорту.

відповідно до якої країну ділять на 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. У червоній зоні (наразі туди входять Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області) забороняють рух громадського транспорту. Укрзалізниця також оголосила про припинення продажу квитків до станцій, розташованих у червоній зоні.

У ніч на 3 серпня мешканці Тернопільщини влаштували "бунт" через відмову машиніста зупинитися на станції Тернопіль.

Проте після бунту пасажирів на станції в Тернополі Міністерство інфраструктури вирішило дозволити зупинку потягів Укрзалізниці в червоних зонах. Однак лише для того, щоби висадити пасажирів. Зайти на червоних зупинках у потяг люди не зможуть.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу