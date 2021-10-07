Потягом за кордон: перелік та розклад міжнародних маршрутів Укрзалізниці

В пресслужбі Укрзалізниці презентували графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік. Зокрема мовиться і про 14 міжнародних маршрутів.

Найбільше міжнародних залізничних сполучень курсує до Польщі. Також Укрзалізниця пропонує рейси у Білорусь, Латвію, Литву, Словаччину, Угорщину та Австрію.

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Розклад потягів Укрзалізниці за кордон

З 10 жовтня 2021 року Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Польщею. У розкладі перевізника є такі міжнародні рейси:

№ 31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига;

№ 19/20, 27/28 Львів – Пшемисль;

№ 36/35 Одеса – Пшемисл;

№ 67/68 Київ – Варшава;

№ 90/89, 705/706, 715/716 Київ – Пшемисль.

Також мовиться про безпересадочні вагони № 21/431, № 22/432 Київ – Відень, які курсують протягом року щодня. Натомість №23/433 Київ – Відень курсує в дні з підвищеним попитом у складі поїздів № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.

Поїзди іноземних перевізників в Україні

Поїзд № 51/52 Львів – Вроцлав, з безпересадочним вагоном Київ – Вроцлав, курсує у складі поїздів № 749/51-52/750 з перепричепом на станції Львів.

В Укрзалізниці розповіли про маршрути, які обслуговують закордонні залізничні компанії. Існують такі поїзди:

№ 34/33 Будапешт – Мукачево;

№ 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь – Чоп;

№ 32512/32517 Захонь – Мукачево/Чоп – Захонь;

№ 32521 Мукачево – Захонь;

№ 960/961, № 962/963 Кошице – Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

№ 8861/8862 Кошице – Чоп.

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В Укрзалізниці запускають 2 нові рейси до Польщі

Пресслужба анонсувала також у графіку руху 2 нові поїзди. Мовиться про потяг № 19/20 Львів – Пшемисль та № 27/28 Львів – Пшемисль.