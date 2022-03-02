У потязі на Рівненщині затримали диверсанта, який агітував за "рускій мір"
Джерело:телеграм Укрзалізниці
На жаль, серед людей, котрі втікають від війни, є й диверсанти. Одного з таких вдалося затримати у потязі на Рівненщині.
Про це розповідається у телеграм-каналі Укрзалізниці. Диверсанта уже передали правоохоронцям.
Важливо Укрзалізниця призначила ще 6 евакуаційних потягів
В Укрзалізниці "тепло" приймають диверсантів
Ось який прийом чекає диверсантів, які вирішать сісти в український потяг!,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що у сьомому вагоні шостого поїзда пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта. "Язик мій – ворог мій", – так би ми прокоментували ситуацію. А все тому, що чоловік мав необачну спробу почати агітацію за "рускій мір" і проти "бендерівців". На жаль для нього, він не подумав, що робить це у поїзді, який курсує на захід України.
Чоловік намагався провести агітацію за "рускій мір" і проти "бендерівців" / Фото УЗ
Усі пасажири "УЗ" знають, наскільки уважними до проблем людей є провідники. Якщо в купе хтось відкриває зіпсовану консерву, провідник обов'язково допоможе її знешкодити та викинути. З диверсійною консервою сталося те саме, адже в наших провідників #залізнінерви,
– підкреслюють в Укрзалізниці.
Самого ж диверсанта затримали, обмотали скотчем і передали правоохоронцям у Дубно.
В Укрзалізниці наголошують на тому, що від початку воєнного стану дотримуються пріоритету безпеки пасажирів. І це, не в останню чергу, стосується інформаційної безпеки.
Також закликають звертатися до провідників поїздів, якщо пасажири бачать підозрілу поведінку людей. У компанії переконують, що провідники знають, що робити – і з консервами, і з диверсантами.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!