У потязі на Рівненщині затримали диверсанта, який агітував за "рускій мір"

На жаль, серед людей, котрі втікають від війни, є й диверсанти. Одного з таких вдалося затримати у потязі на Рівненщині.

Про це розповідається у телеграм-каналі Укрзалізниці. Диверсанта уже передали правоохоронцям.

Важливо Укрзалізниця призначила ще 6 евакуаційних потягів

В Укрзалізниці "тепло" приймають диверсантів

Ось який прийом чекає диверсантів, які вирішать сісти в український потяг!,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що у сьомому вагоні шостого поїзда пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта. "Язик мій – ворог мій", – так би ми прокоментували ситуацію. А все тому, що чоловік мав необачну спробу почати агітацію за "рускій мір" і проти "бендерівців". На жаль для нього, він не подумав, що робить це у поїзді, який курсує на захід України.



Чоловік намагався провести агітацію за "рускій мір" і проти "бендерівців" / Фото УЗ

Усі пасажири "УЗ" знають, наскільки уважними до проблем людей є провідники. Якщо в купе хтось відкриває зіпсовану консерву, провідник обов'язково допоможе її знешкодити та викинути. З диверсійною консервою сталося те саме, адже в наших провідників #залізнінерви,

– підкреслюють в Укрзалізниці.

Самого ж диверсанта затримали, обмотали скотчем і передали правоохоронцям у Дубно.

В Укрзалізниці наголошують на тому, що від початку воєнного стану дотримуються пріоритету безпеки пасажирів. І це, не в останню чергу, стосується інформаційної безпеки.

Також закликають звертатися до провідників поїздів, якщо пасажири бачать підозрілу поведінку людей. У компанії переконують, що провідники знають, що робити – і з консервами, і з диверсантами.

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