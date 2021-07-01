Повалені дерева та зірвані дахи: на Волині розгулялася негода
1 липня 2021 , 20:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Лучани"
В обід 1 липня Володимир-Волинський, що на Волині, накрила негода. Вона наробила чимало лиха, затопивши вулиці та поваливши дерева.
Внаслідок бурі у місті впало декілька дерев. Через великі пориви вітру на дороги міста попадали гілля, обірвало проводи та зривало дахи.
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Які вулиці Володимира-Волинського постраждали від негоди
- На Площі Героїв літали елементи покрівлі. Також вітер зірвав частину даху з готелю.
- Но вулиці Устилузькій на мікроавтобус впало дерево.
- У парку Слов’янському вітер повалив дерева на пішохідні доріжки, пошкодив ліхтарі.
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди.
Негода наробила лиха на Волині / Фото телеграм-канал "Лучани", "Твій Володимир"
Якою буде погода найближчими днями
- Західну Україну накрили аномальні зливи та грози. Така негода щоразу завдає чимало збитків для людей. Однак не варто сподіватися, що вона вже не повториться найближчими днями.
- Як розповіла синоптикиня Віра Балабух, Україна вступає у небезпечніший період, коли спостерігають найбільше злив, градів та шквалу, а тому 2021 рік теж не є винятком.
- Циклон буде присутній ще 2 – 3 липня, а потім відступатиме і погода на Заході стане стійкою.