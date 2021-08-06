Повалені десятки дерев і ріки на вулицях: потужна злива накрила Вінниччину
Джерело:ДСНС
Вінниччину в ніч на 6 серпня накрила потужна негода – рясно падали дощі, дув поривчастий вітер. У результаті понад 60 дерев обвалилися, а вулиці затопило.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок негоди дерева повалило у Вінницькому, Жмеринському, Тульчинському, Хмільницькому, Могилів-Подільському та Гайсинському районах.
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Вітер повалив на Вінниччині багато дерев
У ніч з 5 на 6 серпня сильні дощ та вітер у Вінницькій області повалили десятки дерев на автошляхи, що призвело до блокування руху транспорту.
Загалом за ніч надзвичайники прибрали 61 дерево, відновивши проїзд дорогами.
Затоплені вулиці та підвал
Вже о 00:19 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Тульчині через рясний дощ сталося підтоплення підвалу одного із житлових будинків на вулиці Халтуріна. Там надзвичайники за допомогою мотопомпи відкачали 10 кубічних метрів води.
Також затопило вулиці й у самій Вінниці. На оприлюднених у мережі відео помітно, як автівки не їдуть, а пливуть дорогами.
Наслідки негоди на Вінниччині: Фото ДСНС
На Вінниччині рятувальники ліквідовували наслідки негоди: дивіться відео
Внаслідок негоди затопило вулиці Вінниці: відеоВажливо! На 6 серпня синоптики теж прогнозують на Вінниччині, як і на більшості територій України, дощову погоду. Можливі також сильні пориви вітру. Через це навіть оголосили І рівень небезпечності – жовтий.