Вперше після повалення режиму Асада: до Сирії прибула російська делегація

У вівторок, 28 січня, в Дамаск прибула російська делегація. Це перший візит до Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, пише 24 Канал.

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Делегація Росії прибула в Сирію

Вказувалося, що до делегації ввійшли заступник очільника російського МЗС Міхаїл Богданов та спецпредставник Кремля щодо Сирії Алєксандр Лаврентьєв.

Як пишуть у Reuters, делегація проведе переговори з новою сирійською владою. Як вказує агентство, Росія намагається убезпечити майбутнє своїх військових баз у Сирії.

Росія прагне зберегти військово-морську базу в Тартусі й авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія, про що ідеться в матеріалі.

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Нагадаємо, що раніше вказувалося, що звезену з усієї Сирії російську військову техніку в порту Тартус вантажать на судна Sparta і Sparta II. Вони належать компанії "Оборонлогістика" міноборони Росії.

Перші супутникові знімки порту високої роздільної здатності підтверджують цю інформацію.