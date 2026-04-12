Це гуманітарна катастрофа: як влада Дагестану остаточно довела регіон до кризи

Влада Дагестану не змогла запобігти масштабній кризі в регіоні та фактично спричинила гуманітарну катастрофу. Серія руйнівних паводків наприкінці березня – на початку квітня 2026 року забрала щонайменше сім життів, підтопила сотні будинків, пошкодила понад три тисячі осель і залишила більш як 50 тисяч людей без належних умов для життя.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Читайте також Після школи – на дроновий завод: що відбувається з ринком праці в Росії

Як місцева влада сприяла катастрофі?

Повені завдали серйозних ударів по інфраструктурі Дагестану: зруйновано дороги, мости та комунікації, порушено транспортне сполучення, а якість питної води впала до небезпечного рівня – з реальним ризиком епідемій.

Як зазначили в СЗР, одним із головних символів кризи став прорив Геджухської дамби, яку ще з 2006 року вважали аварійно небезпечною. Попри багаторічні попередження, місцева влада так і не забезпечила її належного укріплення.

Замість реальних дій чиновники на чолі з Сергієм Меліковим продовжують традиційну гру: заявляють про "контроль ситуації", перекладають провину на попередників, забудовників і "зміну клімату". Насправді проблема системна і лежить саме на регіональній владі. Хаотична незаконна забудова берегів річок – десятки тисяч квадратних метрів, зведених без будь-якого планування і норм, – значно посилила масштаби лиха,

– йдеться в повідомленні.

Мешканці регіону опинилися в зоні підвищеного ризику через безконтрольну забудову та бездіяльність посадовців, які роками лише декларували боротьбу з цією проблемою.

У 2023 році влада заявляла про намір визнати незаконними 457 багатоповерхівок у Махачкалі, а в лютому 2026-го повідомляла про знесення понад 1300 споруд. Однак місцеві жителі стверджують, що на місці демонтованих об'єктів швидко з'являються нові.

Окремою проблемою також залишається масштабна корупція у сфері ЖКГ.

У квітні 2025-го заарештували колишнього начальника управління ЖКГ Махачкали та його підлеглого за розкрадання понад 40 мільйонів рублів, виділених на ремонт зливових мереж. Раніше фігурували контракти на 417 мільйонів, фіктивні акти й змова з підрядниками. Антимонопольна служба виявила картель на дорожніх роботах майже на 1,9 мільярда рублів,

– додали представники розвідки.

Сам глава регіону Сергій Меліков у 2025 році визнавав, що через незаконну забудову Дагестан накопичив значні борги перед "Россетями" та "Газпромом", зокрема через масові крадіжки газу й електроенергії, які влада не може зупинити.

Мешканці та активісти заявляють про відсутність належної допомоги й фактичний провал управління. За їхніми словами, регіон залишився сам на сам із наслідками стихії.

На цьому тлі посилюється внутрішня міграція із сільських районів Дагестану: люди залишають домівки, рятуючись від наслідків природних лих і неспроможності місцевої влади. Частина постраждалих прямує до центральних регіонів Росії, де це може спричинити нову соціальну напругу.

Федеральний центр змушений надсилати в республіку стороннього контролера – маловідомого чиновника Магомеда Рамазанова, колишнього співробітника ФСБ, якого вже активно сватають на роль майбутнього глави регіону. Самому Мелікову на тлі чергової катастрофи пророкують відставку,

– підсумували в Службі зовнішньої розвідки.

Росія стикається з браком добровольців