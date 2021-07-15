Потужні повені в Німеччині забрали життя вже понад 40 осіб: моторошні фото, відео

Кількість загиблих внаслідок повені на заході Німеччини досягла 42 осіб. Місцева влада в окрузі Рейн-Ерфт під Кельном оголосила надзвичайну ситуацію через загрозу подальшого затоплення.

Повінь та зруйнування у західній та центральній частині Німеччини спричинив циклон Бернд. Саме він приніс з собою сильні зливи та призвів до масштабних повеней.

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Наслідки негоди у Німеччині

Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів, а деякі будинки обвалилися.

Я вражена цією катастрофою, від якої постраждали так багато людей. Висловлюю співчуття родичам загиблих і зниклих безвісти. Від щирого серця дякую багатьом невтомним співробітникам служби екстреної допомоги,

– заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Місцеві жителі наголосили, що ніколи не бачили такого руйнівного потопу. Через зливи, що почалися ще 14 липня, цілі регіони паралізувала негода.

Що відомо про загиблих та постраждалих

За останніми даними, негода забрала життя вже 42 людей, серед них 2 рятувальники. Ще щонайменше 50 осіб вважаються зниклими безвісти, а 70 – постраждали.

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Деякі регіони сильно постраждали: дивіться відео

Повінь спричинила обвалення будинків / Фото BELTA, РИА