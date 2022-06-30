У Британії вважають реалістичним, що Україна відвоює всі окуповані території

Збройні Сили України продовжують чинити рішучий опір російським окупантам. Звільнення усіх українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів є лише питанням часу.

У Великій Британії вважають, що Україна зможе відвоювати всі свої території, зокрема тимчасово окуповані росіянами Крим та Донбас. Про це заявила британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс в етері радіомовлення BBC. Схожу перспективу оцінив очільник британського уряду Борис Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів у Мадриді.

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Ліз Трасс про перспективу деокупації всіх територій України

Очільниця МЗС Великої Британії наголосила, що всі території України, які захопила Росія, є незаконно окупованими. Тому, за її словами, росіян просто необхідно витіснити з усіх цих територій.

Журналісти BBC запитали британську міністерку, чи вірить уряд Великої Британії, що Україна зможе деокупувати всі свої території у межах осяжного проміжку часу, на що посадовиця відповіла:

Це реалістично, й саме тому ми надаємо (Україні – ред. 24 канал) додаткову летальну військову допомогу,

– підкреслила Ліз Трасс.

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Коментар Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що українська влада має реалістичний план, здатний змінити перебіг війни. Цим планом Україна поділилася зі своїми партнерами. Очільник британського уряду зауважив, що оптимістично оцінює оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти Росію вже цього року.

Я їздив в Україну перед тим, як розпочалась низка цих самітів, саме для того, аби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського та української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати вам (Україні – ред. 24 канал) наскільки ми можемо, щоб Україна втрималася,

– заявив Джонсон.

До слова, британський прем'єр підкреслив необхідність постачати Україні нове озброєння й зауважив на тому, як українці ефективно навчаються використовувати західні ракетні системи залпового вогню.

Я вважаю, що в України є те, що необхідно, аби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, за словами Володимира Зеленського, він планує досягти (до кінця цього року – ред. 24 канал),

– заявив Борис Джонсон.

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