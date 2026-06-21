Повернення із СЗЧ по-новому: Міноборони назвало чіткі терміни та правила для військових

Міністерство оборони України визначило процедуру та строки повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Залежно від способу звернення, процес поновлення може тривати до кількох днів із відновленням служби та забезпечення.

Деталі повідомили у Сухопутних військах України.

Дивіться також На повернення з СЗЧ за новою програмою вже подано понад 500 рапортів, – Міноборони

Що потрібно знати військовим, які планують повертатися із СЗЧ?

Міністерство оборони України визначило порядок і строки повернення військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), до лав Збройних сил України.

У разі подання рапорту через "Армія+" його розгляд триває до 7 днів. Після погодження військовий має 5 діб, щоб прибути до своєї частини. У застосунку з'являється статус "У дорозі", який підтверджує участь у програмі повернення та може бути пред’явлений представникам ТЦК, ВСП або Нацполіції.

Якщо звернення відбувається безпосередньо до військової частини, військовослужбовець подає рапорт на місці та тимчасово зараховується до списків особового складу з відновленням продовольчого забезпечення. Перевірка документів триває до 7 днів, після чого поновлюється грошове та інші види забезпечення.

У разі звернення через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ рапорт передається до обраної частини, яка також розглядає його до 7 днів. Після погодження військовий отримує паперовий припис, що діє 5 днів і підтверджує участь у програмі повернення.

Після прибуття до частини порядок оформлення залежить від статусу військовослужбовця. Якщо його ще не виключили зі списків попередньої частини, він тимчасово зараховується з відновленням продовольчого забезпечення, а після наказу – і грошового. Якщо ж виключення вже відбулося, зарахування і повне відновлення забезпечення здійснюється одразу в день прибуття.

Армійська реформа 2026

Міноборони оголосило про масштабну реформу військової служби, яка передбачає нову контрактну систему, чіткі терміни служби та підвищення виплат. Мета змін – зробити службу більш зрозумілою, справедливою та мотивуючою.

Контракти поділятимуться на піхотно-штурмові (10 – 14 місяців), бойові (24 місяці для окремих спеціальностей) та базові (24 місяці). Також передбачена гарантована відстрочка після служби, що залежить від участі в бойових діях.

Під час лікування після поранення зберігаються бойові виплати до 12 місяців. Зарплати для піхоти можуть зрости до 300 – 460 тисяч гривень, для тилових підрозділів – до 30 тисяч, а також підвищуються виплати командирам.