Повернення "скіфського золото": чого так біситься Росія

Історія про "скіфське золото" почалась з виставки про Крим: у Бонні, а потім у Амстердамі. Вона "розірвала шаблон" німцям та голландцям.

Саме тоді європейці зрозуміли, що історія Криму не про Росію. Вона почалась до нашої ери через унікальну взаємодію скіфів та греків.

До теми Повернення "скіфського золота" – велика дипломатична перемога України

Двома кольорами цієї виставки були саме зелений – колір наших степів, та блакитний – колір Чорного моря.

Я був співорганізатором цієї виставки у Бонні, і дуже добре пам’ятаю реакцію німців.

Рішення апеляційного суду у Нідерландах про повернення "скіфського золота" до України – це не тільки про юридичне невизнання окупації. В якості цього рішення, як і в неупередженості голландського суду, точно немає бути ні в кого ніяких сумнівів.

Рішення суду – це юридичний та політичний прецедент того, що цивілізований світ ніколи не визнає, ані окупації, ані її наслідків.

Після звільнення Криму всі зміни, які намагається здійснити Росія на окупованому пів острові будуть визнанні юридично нікчемними.

І всі інші процеси та позови, які ми ведемо проти Росії, будуть доведені до свого логічного кінця: до перемоги. Скільки б часу нам на це не знадобилося.

А нам залишається тільки показати цю виставку в багатьох країнах світу. Щоб там також зрозуміли і відчули про що історія Криму і України.