У "Повернись живим" назвали суму, яку вдалось зібрати за 57 днів війни
Фонд "Повернись живим" продовжує активно збирати гроші на потреби наших Збройних Сил. Природно, що надходження зараз починають зменшуватися.
Адже вони прив'язані до економічного стану населення. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
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Фонд отримав кілька мільярдів гривень
Він повідомив, що за 57 днів повномасштабної війни надійшло приблизно 3 мільярдів гривень. З них – витратили приблизно 2 мільярди гривень.
Окрім цього, у Фонду є декілька відкритих міжнародних контрактів на понад мільярд гривень.Зауважимо! Гроші для української армії можна перевести у "Повернись живим" через Дію. Допомогти нашим військовим можна і перерахувавши гроші на спецрахунок Нацбанку.
З яких країн найбільше надходжень
За словами Чмута, задача волонтерів – знаходити способи, як компенсувати втрати – через міжнародні організації, іноземців, сектор бізнесу (який зараз не постраждав) або середовища з інших країн, які готові підтримувати нашу державу.
Поки це вдається. Дуже сильно допомагають насамперед:
- США;
- Канада;
- країни Балтії;
- країни Східної Європи.
"Де є багато українців, зокрема вимушено переміщених через воєнні дії (у тих країнах допомагають найбільше – 24 канал)", – зауважив голова Фонду.
Що відомо про "Повернись живим"Це – один із найбільших фондів України, який допомагає нашим захисникам, забезпечуючи їх всім необхідним на фронті. У перший день повномасштабної війни "Повернись живим" назбирав рекордні 20 мільйонів гривень.
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