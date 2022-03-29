"Поверніть банки після перемоги": військові показали кумедне прохання українців

Україна вже 34 добу дає рішучу відсіч рашистам. Уся країна об'єдналась заради спільної мети – суверенності нашої держави, свободи нації і перемоги над окупантами.

Поки наші захисники та захисниці нищать окупантів, цивільні у тилу волонтерять, збирають все необхідне для військових, готують та відправляють тонни їжі на фронт. Фото з кумедним проханням від українців на банці з їжею оприлюднили на сторінці Повітряного командування "Схід" у фейсбук.

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Українські військові отримали "підкріплення" з невеличкого села Калантаїв, що у Кіровоградській області. За даними останнього перепису населення, там мешкає всього 517 осіб.

На партії банок з їжею, відправленій мешканцями громади населеного пункту на фронт, українці прикріпили кумедне прохання:

Після нашої перемоги банки повернути в село Калантаїв. Слава Україні!

До слова, очевидно, що українську націю рашистам зламати не вдасться. Адже ми на своїй землі, згуртовані як ніколи, і навіть найменші села України готові робити все заради великої перемоги всієї держави.

Кумедне прохання українців до наших військових / Фото Повітряне командування "Схід"