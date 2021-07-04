Поверніть футбол додому, – Джонсон про вихід збірної Англії у півфінал

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав збірну Англії з перемогою. У чвертьфіналі Євро-2020 вона виграла в України з рахунком 4:0.

Глава британського уряду натякнув, що збірній Англії зупинятися на півфіналі не варто. А варто таки вийти до фіналу, який відбудеться, власне, у Лондоні – на стадіоні Вемблі.

До слова Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи

"Bring it home"

Джонсон написав у твітері:

Чудова гра збірної Англії. Ми всі вболіваємо за вас у півфіналі, bring it home (поверніть додому – 24 канал).

Прикінцева фраза – це натяк на пісню Three Lions, у якій є такий текст:

"It's coming home, football's coming home" – "Він повертається додому, футбол повертається додому".

Вочевидь, мовиться про те, що Англія не була у півфіналах чемпіонатів Європи з далекого 1968 року. Та й тоді участь у півфіналі можна вважати умовним досягненням:

У фінальній частині брали участь 4 команди, тож там і були тільки півфінали, фінал і матч за третє місце – який Англія виграла у СРСР, перед тим програвши Югославії.

Зауважимо, фінал Євро-2020 відбудеться саме в Англії – на стадіоні Вемблі. Тож не дивно, що англійці дуже хотіли б бачити там саме свою національну збірну.

Однак перед тим Англії доведеться виграти ще й півфінал, а там чекає потужна збірна Данії.

В іншому півфіналі зійдуться Іспанія та Італія. Матчі відбудуться 6 та 7 липня, а фінал – 11.

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