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      Повернутися до "формату Нуланд": Пристайко про скасування посади держпредставника США в Україні

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      Пристайко заявив про бажання повернутися до "формату Нуланд"у співпраці з США
      Пристайко заявив про бажання повернутися до "формату Нуланд"у співпраці з США / GettyImages

      Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна зацікавлена в американському представнику, який б допомагав з "мінським" і "нормандським" форматами. Та пропонує повернутися до "формату Нуланд".

      При цьому, діяльність Курта Волкера, який донедавна був спеціальним представником США у переговорах щодо України, оцінює як погіршення взаємодії США та України.  Про це Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю BBC.

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      Про роботу Вікторії Нуланд

      За словами Пристайка, вона одночасно займала офіційну позицію у Держдепартаменті та працювала у справах Європи, тому розуміла весь процес відносин Україна – США.

      Нам здавалося, це більш ефективний шлях – коли людина має апарат, який працює на неї, ці люди професійно займаються відносинами з Україною і бачать крім мінського процесу весь спектр відносин зі США,
      – додав глава МЗС.

      Що відомо про Вікторію Нуланд?Офіційний представник Державного департаменту США у 2011 – 2013 роках. Пізніше помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії.

      11 грудня 2013 року, під час подій Єврореволюції в Україні, як помічника Держсекретаря США зустрічалась з Президентом України Віктором Януковичем, а також відвідала Майдан Незалежності та поспілкувалася з учасниками протесту.

      Як було за Курта Волкера?

      Пристайко заявив, що з повагою ставиться до нього, але він не був співробітником Держдепу, у нього не було апарату, який би на нього працював, він не міг бути залучений до всіх існуючих процесів. Це вже на той момент був трохи зменшений рівень взаємодії з Україною.

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      Міністр закордонних справ заявив про бажання України мати людину, яка б постійно працювала з Україною і допомагала щодо "мінського" і "нормандського" форматів.

      Цікаво! Можливе скасування посади держпредставника США в Україні пов'язане з тим, що в адміністрації США вважають, що в напрямку України працювати стало важко. Тому знайти заміну теж буде складно. 

      Що відомо про Курта Волкера?Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України від 2017 до 2019 рік.

      Негативно відреагував на видачу Росією паспортів в ОРДЛО.

      Пішов у відставку 27 вересня, старши першим високопоставленим американським чиновником, який залишив свою посаду після початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Вадим Пристайко МЗС України Курт Волкер Імпічмент Трампа
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