Повернутися до "формату Нуланд": Пристайко про скасування посади держпредставника США в Україні

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна зацікавлена в американському представнику, який б допомагав з "мінським" і "нормандським" форматами. Та пропонує повернутися до "формату Нуланд".

При цьому, діяльність Курта Волкера, який донедавна був спеціальним представником США у переговорах щодо України, оцінює як погіршення взаємодії США та України. Про це Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю BBC.

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Про роботу Вікторії Нуланд

За словами Пристайка, вона одночасно займала офіційну позицію у Держдепартаменті та працювала у справах Європи, тому розуміла весь процес відносин Україна – США.

Нам здавалося, це більш ефективний шлях – коли людина має апарат, який працює на неї, ці люди професійно займаються відносинами з Україною і бачать крім мінського процесу весь спектр відносин зі США,

– додав глава МЗС.

Що відомо про Вікторію Нуланд?Офіційний представник Державного департаменту США у 2011 – 2013 роках. Пізніше – помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії.



11 грудня 2013 року, під час подій Єврореволюції в Україні, як помічника Держсекретаря США зустрічалась з Президентом України Віктором Януковичем, а також відвідала Майдан Незалежності та поспілкувалася з учасниками протесту.

Як було за Курта Волкера?

Пристайко заявив, що з повагою ставиться до нього, але він не був співробітником Держдепу, у нього не було апарату, який би на нього працював, він не міг бути залучений до всіх існуючих процесів. Це вже на той момент був трохи зменшений рівень взаємодії з Україною.

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Міністр закордонних справ заявив про бажання України мати людину, яка б постійно працювала з Україною і допомагала щодо "мінського" і "нормандського" форматів.

Цікаво! Можливе скасування посади держпредставника США в Україні пов'язане з тим, що в адміністрації США вважають, що в напрямку України працювати стало важко. Тому знайти заміну теж буде складно.

Що відомо про Курта Волкера?Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України від 2017 до 2019 рік.



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