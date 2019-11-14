Вернуться к "формату Нуланд": Пристайко об отмене должности госпредставителя США в Украине
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина заинтересована в американском представителе, который бы помогал с "минским" и "нормандским" форматами. И предлагает вернуться к "формату Нуланд".
При этом, деятельность Курта Волкера, который до недавнего времени был специальным представителем США в переговорах по Украине, оценивает как ухудшение взаимодействия США и Украины. Об этом Вадим Пристайко заявил в интервью BBC.
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О работе Виктории Нуланд
По словам Пристайко, она одновременно занимала официальную позицию в Госдепартаменте и работала по делам Европы, поэтому понимала весь процесс отношений Украина – США.
Нам казалось, это более эффективный путь – когда у человека аппарат, который работает на него, эти люди профессионально занимаются отношениями с Украиной и видят кроме минского процесса весь спектр отношений с США,
– добавил глава МИД.
Что известно о Виктории Нуланд?
Официальный представитель Государственного департамента США в 2011 – 2013 годах. Позже – помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.
11 декабря 2013 года , во время событий Еврореволюции в Украине, как помощника Госсекретаря США встречалась с Президентом Украины Виктором Януковичем, а также посетила Майдан Независимости и пообщалась с участниками протеста.
Как было при Курте Волкере?
Пристайко заявил, что с уважением относится к нему, но он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть вовлечен во все существующие процессы. Это уже на тот момент был немного уменьшеный уровень взаимодействия с Украиной.
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Министр иностранных дел заявил о желании Украины иметь человека, который бы постоянно работал с Украиной и помогал в"минском" и "нормандском" форматах.
Интересно! Возможная отмена должности госпредставителя США в Украине связано с тем, что в администрации США считают, что в направлении Украины работать стало трудно. Поэтому найти замену тоже будет сложно.
Что известно о Курте Волкера?
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год.
Негативно отреагировал на выдачу Россией паспортов в ОРДЛО.
Ушел в отставку 27 сентября, став первым высокопоставленным американским чиновником, который покинул свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.