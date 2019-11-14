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      Вернуться к "формату Нуланд": Пристайко об отмене должности госпредставителя США в Украине

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      Пристайко заявил о желании вернуться к "формату Нуланд" в сотрудничестве с США
      Пристайко заявил о желании вернуться к "формату Нуланд" в сотрудничестве с США / GettyImages

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина заинтересована в американском представителе, который бы помогал с "минским" и "нормандским" форматами. И предлагает вернуться к "формату Нуланд".

      При этом, деятельность Курта Волкера, который до недавнего времени был специальным представителем США в переговорах по Украине, оценивает как ухудшение взаимодействия США и Украины. Об этом Вадим Пристайко заявил в интервью BBC.

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      О работе Виктории Нуланд

      По словам Пристайко, она одновременно занимала официальную позицию в Госдепартаменте и работала по делам Европы, поэтому понимала весь процесс отношений Украина – США.

      Нам казалось, это более эффективный путь – когда у человека аппарат, который работает на него, эти люди профессионально занимаются отношениями с Украиной и видят кроме минского процесса весь спектр отношений с США,
      – добавил глава МИД.

      Что известно о Виктории Нуланд?
      Официальный представитель Государственного департамента США в 2011 – 2013 годах. Позже – помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

      11 декабря 2013 года , во время событий Еврореволюции в Украине, как помощника Госсекретаря США встречалась с Президентом Украины Виктором Януковичем, а также посетила Майдан Независимости и пообщалась с участниками протеста.

      Как было при Курте Волкере?

      Пристайко заявил, что с уважением относится к нему, но он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть вовлечен во все существующие процессы. Это уже на тот момент был немного уменьшеный уровень взаимодействия с Украиной.

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      Министр иностранных дел заявил о желании Украины иметь человека, который бы постоянно работал с Украиной и помогал в"минском" и "нормандском" форматах.

      Интересно! Возможная отмена должности госпредставителя США в Украине связано с тем, что в администрации США считают, что в направлении Украины работать стало трудно. Поэтому найти замену тоже будет сложно.

      Что известно о Курте Волкера?
      Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год.

      Негативно отреагировал на выдачу Россией паспортов в ОРДЛО.

      Ушел в отставку 27 сентября, став первым высокопоставленным американским чиновником, который покинул свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Импичмент Трампа Курт Волкер МИД Украины Вадим Пристайко
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