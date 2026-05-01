1 травня, 07:58
Повернувся з фронту та став до роботи: загиблий у ДТП на Львівщині машиніст УЗ був ветераном
Машиніст Укрзалізниці, який загинув під час трагедії на Львівщині, був ветераном. Він керував поїздом Київ – Ужгород.
Про це офіційно заявили в Укрзалізниці. Відповідний допис опублікував голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Що відомо про загиблого машиніста?
Мова про аварію з поїздом Київ – Ужгород, яка сталася на Львівщині.
Загиблий машиніст – наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось",
– написав Олександр Перцовський.