Повертатись не поспішайте, – Чаус про Чернігів та область

В'ячеслав Чаус закликав переселенців з Чернігова та області поки не повертатися додому. Адже зараз там жити дуже важко, місто ресурсно обмежене.

Чаус попросив людей зачекати, поки в місті та області наведуть лад. Про це голова Чернігівської ОВА заявив в ефірі телеканалу "Рада" 5 квітня, повідомляє 24 канал.

Читайте також Поблизу Чернігова виявили уламки російської ракети

Повертатися не поспішайте поки, адже Чернігів ресурсно обмежений. Тобто посічені електрокабелі, відсутність водопостачання. Зараз не треба повертатись додому. Давайте ми трошки наведемо лад в місті, в містах поруч, а потім будемо повертатись,

– сказав Чаус.

Голова Чернігівської ОВА розповів, що невідомо, скільки часу знадобиться на відбудову міста та області. Спочатку територію слід якісно обстежити, а потім вже робити підсумки.

Дуже багато мін

На Чернігівщині є багато небезпечних місць, зокрема, це – дороги та сполучення між містами. Усе тому, що окупанти після свого відходу все замінували.

Найнебезпечніші ділянки це там, де стояла російська мерзота. Вони після себе все замінували,

– розповідає голова Чернігівської ОВА.

Наразі інженери проводять розмінування. Мін, за словами Чауса, дуже багато.

Зверніть увагу – "Трупів у Бучі не було до приходу наших військових": російський дипломат обмовився в ООН – відео