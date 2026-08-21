"Повертаємо війну туди, звідки прийшла": Зеленський підтвердив атаку на Пермський НПЗ

Україна продовжує дипстрайки по території Росії. У ніч на 21 серпня Сили оборони уразили НПЗ у Пермі та інші важливі об'єкти ворога.

Про деталі розповів президент Зеленський.

Деталі атаки на Росію

Перський НПЗ розташований на відстані понад 1600 кілометрів від кордону.

Також було уражено військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні.

Є й результати в акваторії Чорного моря.

Також підтверджено результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань туди – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по мирних українцях.

Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла… Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність. Слава Україні!

– написав Зеленський.

Нагадаємо, що Пермський НПЗ є одним із найбільших у Росії з потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод зазнавав ударів у квітні, травні та липні.

Зокрема, після атаки в липні повідомлялося про аварійну зупинку установки первинної переробки, через що підприємство працювало приблизно на 75% своїх потужностей.