"Повідом другу правду": українці через бота можуть відправити дзвінок росіянам та білорусам

Поки в Україні йде повномасштабна війна, а Росія з підтримкою Білорусі цинічно атакує українські міста, у кремлівських медіа активно працює пропаганда. Для боротьби з нею створили спеціальний бот, який допоможе розкрити людям очі на війну.

Інформаційна війна для Володимира Путіна вже давно є одним із головних фронтів. Кремлівські канали в один голос говорять, що моторошні відео руйнувань та жорстоких нападів на житлові райони українських міст – фейки. Насправді ж це чергова цинічна брехня рупорів Кремля!

Важливо Назвали телеграм-канали, які керуються спецслужбами Росії

Тепер українці можуть вкотре спробувати розкрити очі своїм родичам і знайомим, які живуть у Росії та Білорусі. Бот із назвою "Дзвінок другу" допоможе донести меседжі туди.

Створили рішення для тих, у кого є родичі чи знайомі в Росії і Білорусі, яким треба розкрити очі на війну. Якщо у вас немає сил дзвонити їм самостійно та переконувати, ось вам інструмент, який дозволить дещо "автоматизувати" цей процес,

– анонсував Антон Геращенко.

Як працює бот:

Потрібно перейти у телеграм-бот "Дзвінок другу".

Натиснути на кнопку "Почати".

Далі потрібно обрати до 10 номерів родичів, знайомих чи друзів, які живуть в Росії чи Білорусі.

Вони отримають дзвінок з аудіозаписом, а також СМС-повідомлення з посиланням на телеграм-канал "Правда о войне в Украине".

Запис зробили російською мовою, щоб отримувачі зрозуміли кожне слово.

Яке аудіоповідомлення отримають росіяни та білоруси:

Повідомляється, що до розробки бота долучились ІТ-спеціалісти. Поки кількість каналів обмежена, відтак дзвінки можуть поступити із затримкою. Варто очікувати, що Росія блокуватиме ці повідомлення, проте українці будуть робити все, аби дзвінки таки поступали до адресатів.