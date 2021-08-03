Фінансували окупантів на мільйони гривень: 4 особам повідомили про підозру

У Луганській області викрили посадовців двох підприємств. Вони фінансували адміністрацію бойовиків на окупованому Донбасі. Підконтрольній Росії так званій "владі" вони загалом передали близько 11 мільйонів гривень.

За даними слідства, одне з харчових підприємств у Луганську наразі перебуває під контролем окупантів. Впродовж 2016 – 2019 років воно реалізовувало незаконно виготовлену продукцію.

Читайте також Україна судитиме бойовика, який готував дітей для служби у лавах окупантів

Продукцією з українського підприємства торгували окупанти

Її постачали на непідконтрольні українському уряду частини Луганської, Донецької областей, а також до Криму. Ба більше, продукцію у великому обсязі вивозили до Росії. Торгували і з Білоруссю та самопроголошеною Південною Осетією.

Гроші, які отримали від продажу, а це 8 мільйонів гривень перерахували до бюджету так званої "ЛНР". Назвали це зловмисники "податками".

Директор одного з підприємств постачав бойовикам транспорт

Директор ще одного з підприємств у 2018 році постачав спеціальні транспортні засоби так званому "міністерству внутрішніх справ" окупантів. Поставки на непідконтрольні території здійснювали через Росії.



Загалом таке протизаконне спонсорство "потягнуло" на 3 мільйони в українській валюті. Ще більше обурює у ситуації те, що цим спецтранспортом перевозили незаконно засуджених та затриманих на окупованих територіях.

До теми Працювали у 5 областях: СБУ викрила групу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Загалом повідомлено про підозру 4 особам. Їм інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону. Підозрюваних оголошуватимуть у розшук.