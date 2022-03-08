Повідомлення про захоплення Ізюму – неправдиве, там тривають бої, – ОП
У мережі поширюють інформацію про те, що ворог захопив Ізюм на Харківщині. Однак це не є правдою.
Окупанти намагаються захопити не одне місто, але їм не вдається. Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович 8 березня, повідомляє 24 канал.
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Повідомлення про те, що він (ворог – 24 канал) захопив Ізюм не відповідає дійсності. Зараз там тривають бої. ЗСУ завдають ураження противнику,
– каже Арестович.
"Героїчно тримаються Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка", – додає радник голови ОП. ЗСУ завдають удар ворогові, тому він не пробивається вперед.
Звернення Арестовича: дивіться відео