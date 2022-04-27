Повідомлення ворога про знищення офіцерів ЗСУ є черговим фейком, – Гайдай

Окупанти поширили інформацію про знищення офіцерів ЗСУ на Луганщині. Сергій Гайдай заявив, що це є неправдою.

Щоб запевнити людей у правдивості фейку, росіяни поширили фото нагород військових ЗСУ, але не все так просто. Про це голова Луганської ОВА повідомив 27 квітня.

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У російських ЗМІ поширюють новину про нібито знищення декількох військових ЗСУ під час бою. Для підтвердження окупанти демонструють фото нагород українських військових.

Наприклад, на світлинах видно нагороди командира 111-ї окремої бригади ТрО Луганської області В'ячеслава Суханова. Але річ у тім, що окупанти просто перебувають в його квартирі в окупованій частині Рубіжного. Таким чином і мають доступ до нагород офіцера.

Росіяни ніяк не можуть просунутися на фронті, не мають перемог, а докладати начальству щось потрібно. Тому і народжують подібні дешеві "побєди", – пише Гайдай.

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