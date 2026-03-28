Дагестан іде під воду: в регіоні сильні зливи, стихія знесла залізничний міст
- У Дагестані через сильні дощі сталася масштабна повінь, що призвела до обвалу залізничного мосту та часткового зупинення руху поїздів.
- У Махачкалі запроваджено режим надзвичайної ситуації, евакуйовано понад 80 людей, а кілька районів залишилися без електрики.
У Дагестані через сильні дощі сталася масштабна повінь, яка призвела до обвалу залізничного мосту. Рух поїздів у регіоні частково зупинено, а десятки будинків опинилися під водою.
У Махачкалі через негоду вже запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють росЗМІ.
Дивіться також На Україну насувається негода: ситуація на дорогах різко погіршиться
Що відомо повінь у Дагестані?
Сильні дощі накрили регіон ще з вечора п’ятниці та спричинили підтоплення десятків населених пунктів. У Махачкалі вода затопила житлові будинки та прилеглі території – подекуди рівень води сягав 1,5 метра.
За даними рятувальників, у місті було підтоплено близько 20 приватних будинків, а також кілька автомобілів і дворів. З небезпечних зон евакуювали понад 80 людей, серед яких діти, ще кількох мешканців вдалося врятувати. На тлі погіршення ситуації у Махачкалі запровадили режим надзвичайної ситуації.
Через негоду також сталися масштабні аварійні відключення електроенергії – без світла залишилися десятки населених пунктів у кількох районах Дагестану. Причиною стали пошкодження ліній електропередач через підтоплення та короткі замикання.
Як повідомляє місцева влада, обвал стався 28 березня через рясні опади на перегоні Хасавюрт – Кадіюрт. У результаті стихії було зруйновано два прольоти мосту, а ще один міст на цій же ділянці зазнав часткової деформації. Через це рух у напрямку Чечні тимчасово припинено.
Крім того, через підтоплення залізничних станцій Тарки та Манас рух поїздів на цих напрямках також зупинено. Влада зазначає, що ситуація залишається складною, а відновлення інфраструктури потребуватиме часу.
Синоптики попереджають, що дощі триватимуть щонайменше до 29 березня, що може ускладнити ліквідацію наслідків негоди.
Коли ще були такі сильні потопи у Росії?
На російську столицю у квітні 2024 року обрушилася злива, унаслідок чого її вулиці перетворилися на "бурхливі ріки". Деякі вулиці були сильно затоплені.
Зокрема, злива з грозою та сильним вітром бушує в більшості районів Москви. У російських телеграм-каналах зазначали, що обіцяні синоптиками 30% від місячної норми опадів уже почали випадати.