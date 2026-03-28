У Махачкалі через негоду вже запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо повінь у Дагестані?

Сильні дощі накрили регіон ще з вечора п’ятниці та спричинили підтоплення десятків населених пунктів. У Махачкалі вода затопила житлові будинки та прилеглі території – подекуди рівень води сягав 1,5 метра.

За даними рятувальників, у місті було підтоплено близько 20 приватних будинків, а також кілька автомобілів і дворів. З небезпечних зон евакуювали понад 80 людей, серед яких діти, ще кількох мешканців вдалося врятувати. На тлі погіршення ситуації у Махачкалі запровадили режим надзвичайної ситуації.

Через негоду також сталися масштабні аварійні відключення електроенергії – без світла залишилися десятки населених пунктів у кількох районах Дагестану. Причиною стали пошкодження ліній електропередач через підтоплення та короткі замикання.

Як повідомляє місцева влада, обвал стався 28 березня через рясні опади на перегоні Хасавюрт – Кадіюрт. У результаті стихії було зруйновано два прольоти мосту, а ще один міст на цій же ділянці зазнав часткової деформації. Через це рух у напрямку Чечні тимчасово припинено.

Крім того, через підтоплення залізничних станцій Тарки та Манас рух поїздів на цих напрямках також зупинено. Влада зазначає, що ситуація залишається складною, а відновлення інфраструктури потребуватиме часу.

Синоптики попереджають, що дощі триватимуть щонайменше до 29 березня, що може ускладнити ліквідацію наслідків негоди.

