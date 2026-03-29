У Дагестані та Чечні оголосили надзвичайну ситуацію

Аномальні опади викликали сильну повінь в Дагестані та Чечні внаслідок чого був введений надзвичайний стан. У деяких районах почали масово евакуювати людей.

Великий циклон приніс туди сильні дощі, зливи та шквальний вітер. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в Дагестані?

Режим надзвичайної ситуації з 29 березня запровадили у Грозному та більшості районів Чечні. Також обмеження діють у Махачкалі та Хасавюртівському районі Дагестану.

Російські ЗМІ повідомляють, що у деяких районах випало понад 50 міліметрів опадів. Це новий антирекорд за останні десятиліття.

Внаслідок повені затопило понад 760 будинків, а вже евакуювали близько 3,3 тисячі мешканців. Рятувальники використовують усю можливу техніку для порятунку мирного населення.

Негода також завдала серйозного удару по енергосистемі. Більшість підстанцій були вимушені вимкнутись через затоплення. Ворожі ЗМІ заявили, що без енергопостачання залишається близько 560 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Дагестані через сильні дощі сталася масштабна повінь, що призвела до обвалу залізничного мосту та часткового зупинення руху поїздів.

