Найпотужніша за 40 років повінь в Іспанії: кількість жертв досягла моторошних цифр

Внаслідок руйнівної повені, яка охопила частину регіону Валенсія в Іспанії, загинули щонайменше 158 людей. Водночас кількість жертв може зростати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що ця повінь стала найпотужнішою за останні 40 років в Іспанії.

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В Іспанії зросла кількість жертв

У четвер, 31 жовтня, рятувальні екіпажі обстежували будівлі в пошуках тіл, а місцеві жителі рятували, що могли, зі своїх зруйнованих будинків після жахливої повені в Іспанії. Ця повінь забрала щонайменше 158 життів, з яких 155 – у східній частині регіону Валенсії.

Автомобілі були нагромаджені один на одного, як повалені кубики доміно, вирвані з корінням дерева, зруйновані лінії електропередач і предмети домашнього вжитку, які загрузли в багнюці, що вкрила вулиці в десятках населених пунктів у Валенсії,

– розповіли журналісти.

Невідома кількість людей досі вважаються зниклими безвісти.

Раніше регіональна влада повідомила, що рятувальники на вертольотах врятували близько 70 людей, які застрягли на дахах будинків і в автомобілях.

За словами видання, бурхлива вода перетворила вузькі вулички на "смертельні пастки" та створила річки, які розривали будинки та підприємства, змітаючи машини, людей та все інше на своєму шляху. Повінь знесла мости та залишила дороги невпізнанними.