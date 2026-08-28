Непалу загрожує нова катастрофа: у постраждалому районі прорвало греблю, вода вийшла з берегів

Непалу, де кілька днів тому сталася раптова повінь, загрожує нова катастрофа. Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих попередило про повторну повінь в районі Расува.

Мешканців та рятувальників у цьому районі закликали бути в стані підвищеної готовності та шукати безпечне місце. Про це пише CNN.

Яка ситуація у Непалі

У п'ятницю, 28 серпня, на китайському боці кордону прорвало природну греблю загаченого озера. Воно вийшло з берегів.

Надійшли повідомлення про "підйом каламутного мулу, який ризикує спричинити нові повені". Опісля влада Непалу призупинила рятувальні операції щонайменше на 90 хвилин.

Довідково. Загачене озеро – це водойма, що утворюється, коли уламки перекривають річку.

Мешканці в зоні ризику почали рухатися вгору до лісистої місцевості, де безпечніше, після повідомлень місцевої влади про можливу повінь. Вони несли ковдри та інші предмети першої потреби.

Нагадаємо, що унаслідок нещодавнього лиха у Непалі підтверджено загибель понад 390 людей. Ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти.

Серед них – 56 громадян України. Це 2 туристичні групи з 47 та 7 українців, а також громадянка України у складі іноземної туристичної групи.

Потоки води, бруду й каміння зруйнували все на своєму шляху: села, будинки, дороги та мости.

За попередніми даними, землетрус магнітудою 4,4 міг спричинити масштабний зсув ґрунту, який перекрив річку Бхоте-Коші. Після цього величезний потік води рушив вниз за течією. Точну причину катастрофи ще встановлюють.