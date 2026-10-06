У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені

У середу, 26 серпня, Непал накрила величезна повінь, яка забрала життя понад тисячі людей. Стихія вдарила по району Расува на півночі держави, неподалік кордону з Тибетом.

Влада країни переходить від порятунку до довгострокового відновлення та реабілітації постраждалих регіонів. Про це повідомляє Reuters.

Що кажуть у Непалі?

У Непалі офіційно завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 1455 людей. Ще понад 5285 осіб досі вважають зниклими безвісти, а збитки від стихії оцінюють у мільярди доларів.

Ми переходимо від фази пошуку та порятунку до фази пошуку та відновлення,

– заявив керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудель.

Уряд держави вже розпочав підготовку юридичних процедур для офіційного визнання зниклих безвісти осіб загиблими. Такий крок необхідний для того, щоб рідні постраждалих могли оформити страхові виплати, розв'язати банківські питання та завершити інші формальності.

Очільник Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними Дхарам Радж Упреті пояснив, що екстрені служби більше не проводитимуть активних пошуків тіл у зонах підтоплення. Водночас будь-які знайдені останки чи особисті речі громадян повертатимуть родичам під час розчищення територій.

Унаслідок стихійного лиха, яке спалахнуло 26 серпня на кордоні з китайським регіоном Тибет, рятувальникам вдалося витягнути з небезпеки 13 795 людей. Повінь повністю зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також знищила ключові дороги, мости, фермерські господарства та цілі поселення.

За попередніми оцінками влади, для якнайшвидшого відновлення інфраструктури та надання допомоги тисячам потерпілих Непалу знадобиться майже 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що МЗС України повідомляло, що серед зниклих безвісти – 56 громадян України. Це 2 туристичні групи з 47 та 7 українців, а також громадянка України у складі іноземної туристичної групи.