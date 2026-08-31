Ніхто зі зниклих у Непалі українців досі не вийшов на зв'язок, — МЗС

26 серпня на кордоні Непалу та китайського Тибету сталася масштабна раптова повінь. Станом на 31 серпня кількість громадян України, яких розшукують у зоні стихійного лиха, залишається без змін.

У списку – 56 осіб. Про це повідомили у МЗС України, передає 24 Канал.

Що відомо про стихійне лихо

Ситуація у зоні стихійного лиха залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. Водночас у МЗС наголосили, що наразі українці відсутні у списках загиблих чи постраждалих.

Команди з обох боків кордону продовжують пошуково-рятувальні.

Китайські рятувальники ведуть пошуки у найбільш постраждалому районі із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак.

Окрім того, уже вдалося відновити зв'язок у зоні лиха, зокрема запрацювала базова станція мобільного зв'язку та ще дев'ять станцій.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв'язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу,

– повідомили у МЗС.

Нагадаємо, що наразі відомо уже про 750 загиблих. Ще понад 3 000 осіб вважаються зниклими безвісти.

У деяких районах знаходять тіла, які вже розклалися і які неможливо ідентифікувати.