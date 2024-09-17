У Польщі затопило ще одне місто, влада закликала людей евакуюватися

Ситуація з повенями не покращується: жителів міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликали евакуюватися через затоплення вулиць, а у Вроцлаві у Нижній Сілезії підіймають набережну, щоб захистити райони від можливого затоплення річкою Бистрицею

Про це повідомилляють польські ЗМІ із посиланням на заяви місцевої влади міст.

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Кілька вулиць у місті Левін-Бжеський вже затоплені, а вода поширюється по всьому місту.

"Через деякий час буде неможливо проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть в'їжджати – за винятком військової або пожежної техніки", – повідомив мер міста Артур Котара.

Мер міста запевнив, що люди, які потребують допомоги для евакуації, отримають її.

Ситуація в інших містах

У Ворцлаві влада дала вказівку використати 40 000 мішків з піском для того, щоб підняти набережну та захистити житлові райони Маршовіце-1 і Маршовіце-2 від можливого затоплення річкою Бистриця.



У Вроцлаві намагаються підняти набережну / Фото wroclaw.pl

Яцек Сутрик – мер Вроцлава розповів, що набережні будуть частково обнесені плівкою, а солдати використають 40 000 мішків з піском для їх підняття.

"Набережні мають бути підняті на півтора метра, щоб убезпечити населені пункти. Якщо буде потреба в евакуації, ми надамо автобуси до місця проведення робіт" – зазначив він.

Мешканців житлових масивів, які у зоні ризику, просять бути уважними, а за можливості, переїхати на вищі поверхи будинків.

Довідково. Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан та виділив мільярд злотих – близько 260 мільйонів доларів США на допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про намір подати заявку на отримання допомоги від ЄС.