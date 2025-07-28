У сусідній Румунії вирують повені, є загиблий: наслідки жахливої негоди

Румунська Буковина 27– 28 липня потерпає від негоди. Стихія уже забрала життя однієї людини.

Майже 900 осіб довелося евакуювати із сусідніх з Україною та Молдовою регіонів. Найбільше постраждали повіти Сучава та Нямц. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Які наслідки негоди у сусідній Румунії?

Наразі відомо, що одна людина потонула в місті Броштені у повіті Сучава.

До ліквідації наслідків негоди залучили декілька гелікоптерів, які шукають заблокованих людей.

Зокрема, так у селі Остра вдалося знайти 8 людей, зокрема, 2 дітей, які залишалися заблокованими та ховалися на верхньому поверсі свого будинку, звідки їх пізніше й зняли рятувальники.

У Сучаві досі повністю ізольовані ще декілька населених пунктів. Там немає мобільного зв'язку, а тому влада не може оцінити, скільки людей там потребують допомоги.

Повені зруйнували деякі мости, заблокували національні дороги намивом та поваленими деревами, також обвалилася ділянка дороги між двома населеними пунктами.

Румунію накрила негода / Фото Служби надзвичайних ситуацій Сучави

У повіті Нямц було зафіксовано історичний максимум рівня води в річці Бистриця – він перевищив небезпечний показник на 40 сантиметрів.

Там також затопило понад 240 домогосподарств. З цього повіту евакуювали майже 900 людей.

Місцевість також сильно постраждала від зсувів, спричинених повенями.