Чи повинні українські жінки обов'язково служити в армії: цікаве опитування

12:43

Через початок збройної агресії Росії у 2014 році, суспільство почало активно відмовлятися від радянських традицій, будь-яких символів і свят. Того ж року чинна влада скасувала святкування 23 лютого та започаткувала власний День захисників та захисниць України – 14 жовтня.