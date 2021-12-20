Чому нас цікавить пересування політика? Так збіглося, що важливі дипломатичні справи у нього з'явилися після спроби детективів вручити йому підозру.

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Усе відбувалося 17 грудня. Зі зрозумілих причин зайти до парламенту детективи Державного бюро розслідувань не можуть, тому очікували п'ятого президента біля його авто.

Втім, у Порошенка, здається, були геть інші справи з огляду на те, яким знервованим голосом він усе говорив.

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У пресслужбі "Європейської Солідарності" усе це називають тиском на опозицію. Погодьтеся, дуже зручно бути опозицією, адже будь-що можна пояснити тиском з боку влади.

Яку повістку хотіли вручити детективи

Влітку 2021 року журналісти оприлюднили кілька годин телефонних розмов – "плівки Медведчука". Головний переговірник вже кілька місяців сидить собі домашнім арештом і чекає на вирок суду.

Коли я кажу "переговірник", то маю на увазі час, коли Віктор Медведчук входив до Тристоронньої контактної групи й мав здійснювати обмін полоненими, а насправді займався усім, чим завгодно, але тільки не своїми прямими обов'язками. Наприклад:

торгівлею вугіллям з ОРДЛО;

пересиланням грошей на окуповані території;

приватизацією труби нафтопродуктопроводу;

збереженням власності Ріната Ахметова на окупованій частині Донбасу;

переоформленням нафтогазового родовища, що у шельфі Чорного моря, на підставних людей, ще й згідно з російськими законами.

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Коротко кажучи, зраджував батьківщину як міг, за що відповідно і перебуває під домашнім арештом.



Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом / Фото Getty Images

Втім, у цих плівках фігурувало й ім'я Порошенка. Логічно, що слідчим ДБР було важливо почути й погляд цього народного депутата, а на той момент п'ятого президента.

Бо, ну я не знаю, може все справді не так, як нам здається. Можливо, він поняття не мав, який Медведчук підступний і у які змови він вступає з Росією, бойовиками та українськими високопосадовцями. Це була хвилинка сарказму.

Однак говорити Порошенко поки не бажає: або не знає що, або просто вирішив йти шляхом одіозного судді Павла Вовка і просто втікати від відповідальності.

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Справді, якщо це працює в одного одіозного персонажа, то не може працювати й у нього? Щоправда, як показує ситуація з Вовком, ті, кому не має чого приховувати, не тікають

У результаті ДБР надіслало Порошенкові підозру у державній зраді та сприянні терористичній організації поштою, а разом з нею і повістку на допит на 23 грудня. Тож, крапку не ставимо й чекаємо на продовження історії