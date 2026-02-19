Масовий призов у Білорусі: у соцмережах виникла паніка через повістки чоловікам

У Білорусі чоловіки із західних областей масово отримують повістки на позапланові військові збори, що викликало хвилю обговорень у соцмережах. Експерти кажуть, що загрози Україні та сусіднім країнам це не становить, проте сигналізує про перевірку мобілізаційної готовності країни.

Білоруські чоловіки, зокрема багатодітні батьки, були викликані на збори без попередження, що викликало обурення в соцмережах. Про це пише Суспільне.

Що відомо про мобілізацію в Білорусі?

16 січня 2026 року президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. У рамках цих заходів 17 лютого Міноборони країни повідомило про збір резервістів у Західному оперативному командуванні.

Журналісти зафіксували численні коментарі та скриншоти з тредс, де користувачі діляться історіями, як їх відправляють на збори на кілька днів або місяць. Представники Міноборони та військкоматів пояснюють, що заходи спрямовані на перевірку мобілізаційної готовності та оперативної підготовки, а відстрочка можлива для тих, хто доглядає за рідними з інвалідністю, має трьох і більше дітей чи навчальну сесію.

Експерти опозиції і колишні військові підкреслюють, що ці збори не несуть прямої загрози Україні, Польщі чи Литві, а є стандартною практикою перевірки резерву. Однак наближення полігону та військового містечка біля кордону з Україною викликає пильність. Литовський полковник НАТО у відставці Вайдотас Малініоніс зазначив, що подібні заходи є частиною оцінки готовності, але контролюються союзниками по НАТО та не сигналізують про підготовку наступальної операції.

Що відомо про санкції, які ввела Україна проти президента Білорусі?